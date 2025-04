Iodonna.it - Quando "avere la lingua lunga" non è più un modo di dire per descrivere chi sparla, ma un fatto certificato dal Guinness World Records

Per quanto possa sembrare strano, Chanel Tapper hadella suaun vero e proprio marchio di fabbrica. Con i suoi 9,75 cm di lunghezza, questa californiana di 34 anni è entrata neldei Primati come la donna con lapiùdel mondo. Non solo un record di cui fregiarsi: per lei si tratta di una vera e propria attrazione. E, come ogni grande protagonista, Chanel sa come giocare con la sua unicità, facendola diventare una fonte di sorprese e divertimento per chi la incontra.record: il giro del mondo in 50 piani di murales guarda le foto Chanel Tapper, lo shock per la donna con lada recordLa reazione più comunela gente vede la suaè un misto di incredulità e shock.