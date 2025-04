Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 1: Sfide cruciali per le reggiane nella Poule Salvezza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tris di impegni per ledi1, impegnateseconda giornata di ritorno della. Alle 21 apre il programma la trasferta della Pallacanestro Correggio (6), che sfida l’International Imola (6): gli uomini di Bosi, dopo tre vittorie consecutive, vanno a caccia del poker in un importante scontro diretto che potrebbe permettere loro di allungare sull’ultima piazza, attualmente distante due lunghezze.stesso girone sfida al vertice per la Pallacanestro Reggiolo (10), che alle 21,15 riceve il Veni Basket San Pietro in Casale (10): chi vince mette in cassaforte una permanenza in categoria che comunque è ormai certa. Alla stessa ora, infine, va a caccia di riscatto il Basketreggio (2), fanalino di coda del proprio raggruppamento e in astinenza dalla vittoria da 4 match: a Villa Sesso, infatti, arriva il Tiberius Rimini (8).