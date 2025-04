Ilfattoquotidiano.it - Luljeta: la figlia della natura (Traduzione di Arben Dedja)

Lleshanaku è nata nel 1968 a Elbasan (Albania) e vive a New York. Proviene da una famiglia considerata “nemica del popolo”, perciò perseguitata durante il Regime. Non le è stato permesso studiare all’università, cosa che ha fatto solo dopo il 1990. Appartiene alla prima generazione dei poeti post-totalitari albanesi ed è sicuramente la più conosciuta all’estero (colleghi maschi compresi), con libri tradotti in una decina di lingue (e con quattro titoli in inglese), riconosciuta come una delle voci più influentinuova poesia dell’Europa dell’Est. Ha pubblicato nove libri di poesia e vinto numerosi premi all’estero, tra gli altri un “English PEN” e un “European Poet of Freedom”, ma anche in patria, dove attualmente è anche “Poeta Laureato” (2023-25). Sue poesie sono state pubblicate in Italia in antologie, riviste e, nel 2006, nel volume Antipastorale (LietoColle).