Maxi incendio in Italia tutto distrutto | cosa sta succedendo

incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 aprile 2025, e ha già distrutto circa 60 ettari di bosco. L'intervento dei vigili del fuoco, coadiuvati dal Nucleo elicotteri e dalla Protezione Civile, è immediato ma complicato: la zona interessata è impervia, difficile da raggiungere, e l'approvvigionamento di acqua per le operazioni di spegnimento è ostacolato dalla morfologia del territorio. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Elicottero precipitato, tra le vittime il famoso imprenditore con la sua famigliaLeggi anche: Tragedia a cielo aperto, elicottero precipita nel fiume: ci sono mortiincendio in Val Venosta, 60 ettari in fumo: scatta l'allerta in TrentinoUn vasto incendio è scoppiato ad Agumes, frazione del comune di Prato allo Stelvio, in Val Venosta.

