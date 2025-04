Alessandro Nesta | Contro il Venezia dobbiamo vincere niente proclami

Contro il Venezia, Alessandro Nesta è intervenuto ieri in conferenza stampa per presentare quella che è un’ennesima ultima spiaggia. "Abbiamo provato a caricare ogni partita e poi le abbiamo perse, per cui niente proclami - dice il tecnico -. Affrontiamo una squadra che non ha mai sbagliato approccio, organizzata, ma che se ha quella classifica ha anche i suoi problemi. Sarà una partita difficile, sappiamo cosa dobbiamo fare e cosa no. Prima o poi dobbiamo vincere una partita". L’allenatore dei brianzoli deve fare a meno di Zeroli, Pessina e dello squalificato Kyriakopoulos. Nega, però, di essersi pentito di aver accettato il ritorno in panchina al posto di Bocchetti, che a sua volta aveva assunta la guida tecnica al suo posto. "C’è mancata la cattiveria per vincere le partite, è stato questo il grande problema di questa stagione. Sport.quotidiano.net - Alessandro Nesta: "Contro il Venezia dobbiamo vincere, niente proclami" Leggi su Sport.quotidiano.net A due giorni dalla sfida di campionatoilè intervenuto ieri in conferenza stampa per presentare quella che è un’ennesima ultima spiaggia. "Abbiamo provato a caricare ogni partita e poi le abbiamo perse, per cui- dice il tecnico -. Affrontiamo una squadra che non ha mai sbagliato approccio, organizzata, ma che se ha quella classifica ha anche i suoi problemi. Sarà una partita difficile, sappiamo cosafare e cosa no. Prima o poiuna partita". L’allenatore dei brianzoli deve fare a meno di Zeroli, Pessina e dello squalificato Kyriakopoulos. Nega, però, di essersi pentito di aver accettato il ritorno in panchina al posto di Bocchetti, che a sua volta aveva assunta la guida tecnica al suo posto. "C’è mancata la cattiveria perle partite, è stato questo il grande problema di questa stagione.

Alessandro Nesta: "Contro il Venezia dobbiamo vincere, niente proclami". Nesta pre Venezia - Monza: "Tra 12 mesi non so dove sarò". Nesta spera di vincerne ancora almeno una e già a Venezia. Alessandro Nesta: "We have to win against Venezia, no proclamations". Monza, Nesta: "Venezia squadra ben organizzata, nessun rimpianto di essere tornato". Monza, Nesta: “Contro il Venezia per dare continuità, se Galliani mi ha confermato…”. Ne parlano su altre fonti

Alessandro Nesta: "Contro il Venezia dobbiamo vincere, niente proclami" - A due giorni dalla sfida di campionato contro il Venezia, Alessandro Nesta è intervenuto ieri in conferenza stampa per presentare quella che è un’ennesima ultima spiaggia. "Abbiamo provato a caricare ... (msn.com)

Nesta presenta Venezia - Monza: "Credo nel lavoro, se stai a casa non migliori" - Alessandro Nesta, allenatore del Monza, si prepara alla sfida contro il Venezia, in programma sabato 12 aprile alle 15 in ... (primamonza.it)

Monza, Nesta: “Credo nel lavoro, anche le sconfitte insegnano” - Dopo la bruciante sconfitta nel derby, Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha provato a scuotere l’ambiente e la squadra con parole cariche di determinazione e consapevolezza. “Dopo il ko nel derby a ... (tuttomercato24.com)