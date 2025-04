Puntomagazine.it - Bucar…EST!

Da controfigura a nuova protagonista del turismo in Europa.Una primavera altalenante, indecisa tra indugiare ancora nei venti gelidi dell’inverno o proseguire i direzione della bella stagione, non impedisce alle magnolie di Cotroceni di rifiorire, più o meno abbondantemente, così come i ciliegi del giardino giapponese di Her?str?u, il Parco Re Mihai I. Mancano nell’aria solo le note de “la vie en rose”, e sembrerebbe di trovarsi in una cartolina d’epoca, sognante e un po’ artefatta. Non siamo in Francia, ma a Bucarest, capitale della Romania, definita la “piccola Parigi dell’Est” per tanti anni. Bucarest: Arco di TrionfoOrmai, decisamente troppi. La forte ispirazione francese rintracciabile nello stile architettonico degli edifici, nei grandi viali, perfino nell’Arco di Trionfo hanno caratterizzato l‘atmosfera culturale che accompagnato la città nel suo periodo d’oro, da fine Ottocento allo scoppio delle confitti mondiali: quell’eredità è arrivata a fatica e non senza danni, fino ai giorni nostri, dopo aver affrontato anche un terribile terremoto nel 1977, oltre che il regime dittatoriale che ha brutalizzato un’intera nazione con la sua capitale e umiliato il suo popolo, fino al 1989.