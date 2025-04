Jesina blinda la promozione in Eccellenza lotta playoff e salvezza ancora aperte

promozione conta solo per la lotta playoff e per quella salvezza, perché per il primo posto la Jesina lo ha blindato sabato espugnando Fermignano tornando dopo un anno in Eccellenza. Può sperare nel salto di categoria anche il Marina, quarto in classifica, tornato a fare punti dopo quattro sconfitte di fila. Sfiora la vittoria sul campo di un Moie Vallesina che riprende la sfida solo nei minuti finali, anche se per il Moie i playoff restano solo un sogno. Finirà fra una giornata anche la stagione della Vigor Castefidardo che ha perso ad Appignano rendendo amaro il debutto di Polzonetti in panchina. Festeggia la salvezza diretta con una giornata di anticipo la Biagio Nazzaro Chiaravalle. Si deciderà tutto nell’ultima giornata per il Sassoferrato Genga che non riesce ad andare oltre il pari in casa contro il Lunano. Ilrestodelcarlino.it - Jesina blinda la promozione in Eccellenza, lotta playoff e salvezza ancora aperte Leggi su Ilrestodelcarlino.it Adesso la sosta prima dell’ultima giornata di stagione regolare. Che per il girone A diconta solo per lae per quella, perché per il primo posto lalo hato sabato espugnando Fermignano tornando dopo un anno in. Può sperare nel salto di categoria anche il Marina, quarto in classifica, tornato a fare punti dopo quattro sconfitte di fila. Sfiora la vittoria sul campo di un Moie Vallesina che riprende la sfida solo nei minuti finali, anche se per il Moie irestano solo un sogno. Finirà fra una giornata anche la stagione della Vigor Castefidardo che ha perso ad Appignano rendendo amaro il debutto di Polzonetti in panchina. Festeggia ladiretta con una giornata di anticipo la Biagio Nazzaro Chiaravalle. Si deciderà tutto nell’ultima giornata per il Sassoferrato Genga che non riesce ad andare oltre il pari in casa contro il Lunano.

