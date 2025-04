Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 12 aprile ore 15:30, rincorsa disperata: servono solo i tre punti

, per il Leverkusen è forse una delle ultime occasioni per provare ad accorciare sul Bayern Monaco. S’infiamma pure la lotta per l’Europa. Fuori dalla Champions League e dalla Coppa di Germania, al Bayer Leverkusen non rimane altro che provare a difendere lo storico titolo conquistato lo scorso anno al termine di un campionato dominato in lungo e in largo. Ma servirà una vera e propria impresa per riacciuffare il Bayern Monaco, determinato a riprendersi lo scettro di campione di Germania. Le Aspirine a sei giornate dalla fine hanno 6in meno dei bavaresi, che in questo turno saranno impegnati nel Klassiker con il Borussia Dortmund.12i tre(Ansa) – Ilveggente.itLa sensazione è che il momento sia propizio per tentare di rosicchiare altria Kane e compagni, alle prese con numerosissime assenze e reduci dalla sconfitta con l’Inter nell’andata dei quarti di finale di Champions League.