Chiusura di stagione per il Teatro Verdi | 1800 spettatori il pubblico risponde con entusiasmo

Chiusura ufficiale della stagione teatrale 2024/25, il Teatro Verdi di Monte San Savino saluta il suo pubblico dopo mesi di spettacoli, incontri e riflessioni condivise. La stagione, a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, si conclude con un bilancio più che positivo: sono stati infatti 1800 gli spettatori complessivi che hanno varcato le porte del Teatro, di cui per il serale il 51% di abbonati, testimoniando un crescente interesse verso una proposta culturale articolata e aperta al confronto. Di questi il 16,6% sono stati nuclei familiari, presenti in Teatro per la stagione dedicata al Teatro ragazzi, dimostrando come il Teatro possa ancora essere un luogo di aggregazione e dialogo tra generazioni.

