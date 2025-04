Notizie.com - Chi era Agustin Escobar, tra le vittime dell’incidente in elicottero a New York: ennesimo disastro aereo su Manhattan

Unturistico a NewCity si è spezzato in volo e si è schiantato nel fiume Hudson: nell’incidente sono morte sei persone.Chi era, tra leina Newsu(TWITTER FOTO) – Notizie.comTra leil dirigente della Siemens, sua moglie Merce Camprubi Montal, i loro tre figli ed il pilota. Il volo era partito da un eliporto del centro città. Lo schianto è avvenuto dopo meno di 18 minuti.Non sono ancora chiare le cause della tragedia ma testimoni hanno visto l’disintegrarsi a mezz’aria, con la coda e il rotore principale che si staccavano. Le imbarcazioni di soccorso hanno raggiunto il mezzo sommerso pochi minuti dopo l’impatto, nei pressi di un molo. Le squadre di recupero hanno issato il relitto dall’acqua utilizzando una gru galleggiante ma per tutti gli occupanti era già troppo tardi.