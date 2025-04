Schlein a Monfalcone | La destra sa solo abbassare la testa davanti ai potenti Cosa fa per i cittadini?

Monfalcone deve puntare su servizi sociali, sanità e scuola pubblica, sull'inclusione. Abbiamo davanti una destra che ha governato, a Roma come in questa città, che sa soltanto abbassare la testa davanti ai potenti, come Trump, una destra che se la prende sempre con gli stranieri ma non si sa Cosa faccia per i cittadini che hanno bisogno di risposte su salari, i più bassi d'Europa, sulle cure. La destra non crede nella sanità pubblica e sta cercando di privatizzarla". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dell'evento elettorale a Monfalcone (Gorizia) a sostegno del candidato sindaco Diego Moretti.

