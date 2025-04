Tgcom24.mediaset.it - Iraq, tempesta di sabbia e polvere investe la provincia di Najaf

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Una violentadiha colpito ladi, nel cuore dell'. Forti raffiche di vento e una densa foschia gialla hanno avvolto l'intera zona, riducendo la visibilità e creando disagi per la popolazione. Negli ultimi anni, questi fenomeni estremi sono diventati sempre più frequenti e intensi in tutta la regione, aggravando una problematica già nota da tempo. Le tempeste di, infatti, rappresentano una delle principali sfide ambientali per l'e i Paesi vicini.