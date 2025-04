Ilgiorno.it - Ragazza di 25 anni scomparsa, il cellulare trovato sulle sponde dell’Adda: zona al setaccio con droni e sommozzatori

Lodi, 11 aprile 2025 – Ore di grande apprensione nel Lodigiano. Si cerca unadi 25che ieri ha fatto perdere le proprie tracce. Ildella giovane donna è stato rinvenutodel fiume Adda. Le ricerche della 25enne si stanno quindi concentrando su questa. Dalla notte scorsa sono entrati in azione i mezzi della polizia e dei vigili del fuoco che stanno passando allaaccanto al corso d’acqua. Le ricerche anche con iNel corso delle ricerche sono stati impiegati anchee sono entrati in azione iarrivati da Torino. Della donna, però, al momento non c’è traccia. L’obiettivo della task force dei soccorritori è rintracciare la giovane in una delle numerose aree boschive circostanti il corso d’acqua. Come detto le ricerche sono iniziate nelle scorse ore e proseguiranno senza sosta per tutta la giornata odierna, complice anche il meteo favorevole.