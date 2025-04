New York elicottero caduto nel fiume Hudson | morti 5 turisti spagnoli e il pilota

pilota.A New York un elicottero è caduto nel fiume Hudson: sono 5 turisti spagnoli, oltre al pilota, le vittime dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio. 10 aprile, nella Grande Mela. Lo ha riferito la governatrice dello Stato, Kathy Hochul. Si trattava di una famiglia di due adulti e tre bambini, anch’essi morti dopo essere stati estratti dal velivolo e trasportati in un ospedale del New Jersey insieme ai genitori. La sesta vittima si ritiene sia il pilota dell’elicottero.New York, elicottero caduto: la dinamica dell’incidenteSecondo quanto riferito dal sindaco di New York, Eric Adams, “l’elicottero caduto sul fiume Hudson si è spezzato in volo ed è precipitato capovolto nel fiume tra Manhattan e il litorale del New Jersey”. Si è trattato dell’ultimo disastro aereo di alto profilo negli Stati Uniti, dopo altri recenti incidenti a Washington e Philadelphia. Dayitalianews.com - New York, elicottero caduto nel fiume Hudson: morti 5 turisti spagnoli e il pilota Leggi su Dayitalianews.com Nell’incidente ha perso la vita anche il.A Newunnel: sono 5, oltre al, le vittime dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio. 10 aprile, nella Grande Mela. Lo ha riferito la governatrice dello Stato, Kathy Hochul. Si trattava di una famiglia di due adulti e tre bambini, anch’essidopo essere stati estratti dal velivolo e trasportati in un ospedale del New Jersey insieme ai genitori. La sesta vittima si ritiene sia ildell’.New: la dinamica dell’incidenteSecondo quanto riferito dal sindaco di New, Eric Adams, “l’sulsi è spezzato in volo ed è precipitato capovolto neltra Manhattan e il litorale del New Jersey”. Si è trattato dell’ultimo disastro aereo di alto profilo negli Stati Uniti, dopo altri recenti incidenti a Washington e Philadelphia.

Elicottero caduto New York, morto amministratore delegato Siemens con la moglie e tre figli di 4, 5 e 11 anni.

New York, elicottero caduto nell'Hudson: morti 5 turisti spagnoli - Secondo quanto riferito dal sindaco di New York, Eric Adams, "l'elicottero caduto sul fiume Hudson si è spezzato in volo ed è precipitato capovolto nel fiume

Elicottero caduto a NY,a bordo dirigente Siemens con la famiglia - A bordo dell'elicottero caduto ieri nel fiume Hudson a New York c'erano Agustín Escobar, amministratore delegato di Siemens Spagna, la moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di quattro, cinqu