Iodonna.it - Si conclude ufficialmente la quattro giorni italiana di re Carlo III e della regina Camilla: dopo l'ultima giornata ravennate

Leggi su Iodonna.it

Forlì, 10 apr. (askanews) – Siladi reIII el’, i sovrani sono stati accompagnati all’aeroporto di Forlì dal presidenteRepubblica Sergio Mattarella e da sua figlia Laura, prima di salire sull’apparecchio con le insegne reali. Leggi anche › In Gran Bretagna tutti pazzi per: è virale la foto al Colosseoper questahanno scelto un abbigliamento dai colori già estivi, abito bianco per lei, completo grigio chiaro per lui.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Ciao Italia: la cerimonia di saluto per reIII e laiO Donna.