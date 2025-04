Nba | Edwards trascina Minnesota a Memphis ok Milwaukee e Detroit

Leggi su Sportface.it

Pesantissima vittoria perin casa di. Nella battaglia per gli ultimi due posti per i playoff diretti, i Timberwolves ottengono un successo che potrebbe rivelarsi decisivo al termine della regular season. 141-125 per i TWolves, che restano ottavi ma agganciano Golden State (47-33) e proprio i Grizzlies (47-33) al sesto e settimo posto. Il calendario delle ultime due giornate è più che favorevole alla franchigia di Minneapolis: doppia partita casalinga con Brooklyn Nets e Utah Jazz, entrambe squadre senza obiettivi e fuori dai play in. Perci sarà la trasferta a Denver, 4ª ma con una sola vittoria di differenza (48-32), e l’ultima in casa contro Dallas, già sicura di disputare i play in. Golden State avrà la trasferta agevole a Portland e chiuderà davanti ai propri tifosi con i Los Angeles Clippers, quinti con 48-32.