Eden di Ron Howard | al cinema il nuovo survival thriller con Jude Law Ana De Armas e un cast stellare

È arrivato oggi nelle sale italiane, ilattesissimo film diretto dal due volte Premio Oscar® Ron, già autore di cult come Apollo 13 e A Beautiful Mind. Il film è distribuito da 01 Distribution ed è un’esclusiva italiana del gruppo Italian International Film (Lucisano) in collaborazione con Rai.Presentato in anteprima al 42° Torino Film Festival,è unispirato a una storia vera, che intreccia mistero, ambizione e tensione psicologica, ambientato nello scenario remoto delle isole Galapagos. Uninternazionale per un dramma avvincenteIl film vanta undi altissimo livello, composto da:LawAna DeVanessa KirbyDaniel BrühlSydney Sweeney Trama di: una storia vera di sopravvivenza e ossessioniAmbientato tra le due guerre mondiali,racconta il drammatico confronto tra ideali di libertà, desiderio di isolamento e lotta per il potere su un’isola sperduta delle Galapagos.