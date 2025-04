Sport.quotidiano.net - Derby Modena-Sassuolo: il 'Braglia' sold out per una sfida di rivalità storica

Nessuno vuole mancare all’appuntamento più affascinante e atteso della stagione. Il ’’ si tinge di gialloblù e abbatte quota 11mila tagliandi (curva Montagnaniout), mai il pubblico canarino aveva risposto in tale modo in questa stagione. Sinonimo di un affetto piuttosto evidente rispetto all’importanza del match e al valore che esso stesso nasconde al suo interno. Anzitutto, lasportiva che da anni accompagna i percorsi, seppur differenti, di, colpa della vicinanza geografica e di tanti intrecci fuori dal campo. Basti pensare agli ex, praticamente una lista lunga quanto uno scontrino della spesa. Da Gliozzi a Defrel, a Mandelli, Troiano e Fontanesi (il trio che da novembre guida i canarini dalla panchina) fino ad Andrea Catellani, un passato in neroverde con rete alnel celebredi dodici anni fa.