Addio a Samuele il 19enne morto in un incidente stradale La scuola e la passione per le moto Gli amici | Voleva mangiarsi la vita

Samuele era un ragazzo che Voleva mangiarsi la vita, Voleva essere performante. Una persona che si Voleva realizzare e sognava in grande. Schietto e senza peli sulla lingua, trovava il modo di.

