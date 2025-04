Oasport.it - America’s Cup in alto mare: sicuro l’anno, ma non la data e il luogo. E le avversarie di Luna Rossa…

Sono trascorsi quasi sei mesi da quando Team New Zealand ha alzato al cielo laCup: era il 19 ottobre 2024, i Kiwi si imponevano nella gara-9 del Match Race conclusivo contro INEOS Britannia, chiudevano la serie per 7-2 e difendevano con profitto la Vecchia Brocca. In questo arco temporale il Defender ha deciso soltanto una cosa:in cui si disputerà la prossima edizione della competizione sportiva più antica del Mondo. Si tornerà in acqua nel 2027.Punto, stop e capo. Non c’è unaesatta in calendario e manca pure la location. Barcellona si è chiamata fuori dopo aver ospitato l’evento lo scorso autunno, il Governo neozelandese non ha garantito il proprio sostegno economico per riportare la manifestazione ad Auckland, Valencia sembrava essere in pole-position ma poi è sbucata di forza la candidatura della Grecia (su impulso di un magnate ellenico del settore del trasporto marittimo) e anche l’Italia sembrerebbe essere in prima fila.