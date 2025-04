Versace torna italiana Prada investe 125 miliardi

Versace torna italiana: Prada acquista la storica maison dalla holding americana Capri. Si tratta di un affare da 1,25 miliardi di dollari. Un'offerta che Capri ha deciso di accettare accordando anche un generoso sconto da duecento milioni a Prada. Perché, nonostante le buone notizie di questi giorni, incombono (ancora) i rischi dei dazi anche sulla moda.

