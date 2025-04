Monte Carlo day 05 | un Musetti sinneriano

Oasport.it - Monte Carlo day 05: un Musetti sinneriano Leggi su Oasport.it Con molta sostanza, senza fronzoli, Lorenzo si aggiudica il derby con Berrettini senza concedere palle break. Fuori Ruud, Draper e Medvedev. Ne parliamo a TennisMania in diretta alle ore 9

ATP Montecarlo, LIVE day 5: Tsitsipas lascia le briciole a Borges, sfiderà Musetti ai quarti. Avanti anche Dimitrov. LIVE! Monte Carlo, Day 2: Sonego apre, poi Cobolli. Infinito Gasquet: torna a vincere nel Principato dopo 7 anni, Arnaldi ko al 3°. Diretta WRC – Rallye Monte-Carlo 2025. ATP Montecarlo, LIVE day 3: Tsitsipas, Draper e Tiafoe partono con una vittoria. Alcaraz: "Sinner? Tutti pensavano che tornassi il numero 1. Ma la pressione per la sua assenza mi ha ucciso". Ne parlano su altre fonti

Atp Monte-Carlo, Day 4 - Due italiani in campo. Esordio per Djokovic e Alcaraz - L’eliminazione di Alexander Zverev per mano di Matteo Berrettini apre la strada ai due favoriti principali. Il 37enne serbo non si impone nel Principato dal 2015, quando conquistò il suo secondo ... (msn.com)