Corsi bel modo di motivare l’Empoli | Napoli? Spero in un risultato non esageratamente pesante

, presidente del, a tre giorni dalla partita di campionato contro ildà la la sua già per spacciata. Beldii suoi giocatori.SCONFITTA ASSICURATA – Il campionato è ormai entrato nel vivo e ogni giornata sarà decisiva sia per quanto riguarda la lotta scudetto che per quella che concerne la salvezza. E lunedì sera, a tal proposito, ci sarà-Empoli al Diego Armando Maradona. Su Kiss Kiss, proprio in virtù di questa sfida, è stato intercettato telefonicamente il presidente dei toscani Fabrizio. Il patron ha risposto in una maniera piuttosto discutibile, dando praticamentegià per spacciato. Questo il suo intervento: «Speriamo di fare una bella prestazione e che ilnon sia. Va bene perdere, ma se facciamo una bella prestazione ci permette di preparare al meglio la prossima col Venezia che è fondamentale per noi».