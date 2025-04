Milan Conceicao vara la difesa a 3 per liberare Theo Hernandez | le ultime verso l'Udinese

Milan e Fiorentina nell`ultimo turno di campionato, con il pirotecnico 2-2 finale, ha divertito gran parte del pubblico. Leggi su Calciomercato.com Lo spettacolo offerto dae Fiorentina nell`ultimo turno di campionato, con il pirotecnico 2-2 finale, ha divertito gran parte del pubblico.

Il Milan cambia pelle: difesa a tre per Conceicao - Il Diavolo può cambiare Il Milan cambia pelle: difesa a tre per Conceicao (LaPresse) – MilanLive.it Ieri è iniziata la seconda settimana di lavoro senza turni infrasettimanali per Sergio ... (milanlive.it)

Milan in crisi: Conceiçao e la sfida di risollevare la squadra in Serie A - Il Milan fatica in Serie A con Conceiçao: partenze difficili, difesa fragile e bomber di riserva come Jovic e Abraham. (ilgiorno.it)