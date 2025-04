Lanazione.it - Modifiche al traffico per i lavori a Viciomaggio

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 aprile 2025 –alper iPer consentire iper la realizzazione della nuova rotatoria di, scattano da lunedì 14 aprile fino al 31 maggio 2025, in orario h24, letemporanee alnel centro abitato di questa frazione del Comune di Civitella in Val di Chiana. Con apposita ordinanza è istituita la chiusura aldell’intersezione di via delle Vaglie e via dell’Olmo con la SP 21 e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nella relativa area. I veicoli procedenti nella SP 21 avranno l’obbligo di proseguire diritto e non potranno svoltare in direzione di via delle Vaglie e via dell’Olmo. È istituto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato regolato da impianto semaforico in via dell’Olmo, nel tratto compreso tra il civico n.