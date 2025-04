Liberoquotidiano.it - Anpi e M5s minacciano un ragazzino

I partigiani, i professori e pure i grillini: tutti contro uno studente di 19 anni. Colpevole solo di aver voluto dire la sua opinione sulla guerra civile. Il caso è quello di Luino, in provincia di Varese, di cui su Libero ci siamo già occupati qualche giorno fa. Ricordate? All'Isis Carlo Volontè era in programma una conferenza sugli ottant'anni della Liberazione a cui partecipavano Antonio Maria Orecchia, docente di Storia contemporanea all'Università dell'Insubria, ed Ester Maria De Tomasi, presidente provinciale dell'. Versola fine dell'evento ha preso la parola lo studente 19enne Samuel Balatri, che è anche vicepresidente provinciale di Gioventù nazionale (movimento giovanile di Fdi) e consigliere comunale a Rancio Valcuvia. Balatri ha detto che alcuni partigiani combattevano per la libertà mentre altri volevano sostituire una dittatura (fascista) con un'altra (comunista).