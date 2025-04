Gqitalia.it - Rami Malek ha rilanciato lo stile aeroportuale degli anni '90

ha riportato in auge l’eleganza disinvolta‘90 con il suo recente arrivo all’aeroporto Haneda di Tokyo. L’attore, impegnato nella promozione del suo nuovo thriller The Amateur, è apparso come se fosse appena sbarcato a Los Angeles nel 1995, incarnando alla perfezione l'epoca d'oro delloda viaggio. Gli‘90 segnarono un momento di transizione nella moda jet-set: i viaggiatori avevano smesso di vestirsi in modo rigoroso per i voli, ma l’abbigliamento sportivo di lusso non era ancora diventato la norma. Il risultato? Look da aeroporto curati, con una personalità ben definita e immortalati per sempre dagli obiettivi dei paparazzi. Da David Letterman con il suo blazer doppiopetto e i chino consumati a Christian Slater in soprabito e pantaloni di pelle, fino a Wesley Snipes e i suoi pantaloni a righeBeetlejuice, queglihanno lasciato un’impronta indelebile nella moda maschile.