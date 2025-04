Quotidiano.net - Sciopero 11 aprile 2025: treni e mezzi pubblici a rischio e clima in piazza

Leggi su Quotidiano.net

Oggi sarà una giornata di mobilitazioni in tutta Italia, con scioperi che coinvolgeranno settori chiave come i trasporti, la sanità e l’attivismo ambientale. Le proteste, organizzate da diverse sigle sindacali e movimenti sociali, promettono di avere un impatto significativo sulla vita quotidiana di milioni di cittadini, soprattutto nelle grandi città come Milano e Roma. Mentre iregionali e a lunga percorrenza rischiano ritardi e cancellazioni, il personale sanitario si mobilita per migliori condizioni di lavoro. A questo si aggiunge il ritorno indei Fridays for Future, che chiamano a raccolta migliaia di giovani per unoglobale per il. Ecco un’analisi dettagliata di come si articolerà questa giornata di agitazioni, con orari, motivazioni e informazioni utili per orientarsi.