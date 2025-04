Ilrestodelcarlino.it - Il liceo, miglior percorso per l’istruzione

Al manager che auspica la fine delclassico in favore di istituti che formano alle materie "che servono" (all'industria, chiaro), rispondo citando un rettore di Oxford. Il professore inglese afferma che gli studi classici permettono di guardare dall'alto in basso chi non ha avuto tale privilegio e la sottosegretaria del ministero, definendo un'eccellenza unica al mondo il, dimostra che ha fornito per il lavoro autentici e versatili professionisti. Carlo Nadalini Risponde Beppe Boni Usciamo dall’equivoco della competizione tra licei e istituti tecnici. Non si tratta di favorire gli uni o gli altri, sono due percorsi di diversa natura che fanno crescere i ragazzi. Ilnon fornisce una cultura del lavoro che possa essere immediatamente applicata, ma apre verso ununiversitario con diverse materie, comprese quelle umanistiche, preparando i ragazzi attraverso un orizzonte più vasto di temi.