Femminicidio Sula l’amico di Samson | “Diceva ‘Le ragazze scompaiono e danno sempre la colpa agli ex”

Femminicidio di Ilaria Sula, Mark Samson è andato a dormire da un amico, dicendo di essere triste per la fine della relazione. E continuando ad alimentare il castello di bugie che aveva costruito. Leggi su Fanpage.it I giorni dopo ildi Ilaria, Markè andato a dormire da un amico, dicendo di essere triste per la fine della relazione. E continuando ad alimentare il castello di bugie che aveva costruito.

