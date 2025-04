Ilfattoquotidiano.it - La regina Camilla tira la pasta insieme allo chef Massimo Bottura: la visita dei reali a Ravenna – Video

In piazza del Popolo a, ultima tappa delladei, laha provato are la sfoglia e a chiudere due cappelletti nello stand dedicato allafatta a mano, sotto l’occhio dello. Ihanno anche visto come si fanno i passatelli. Re Carlo III e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno degustato l’abbinamento parmigiano-whisky single malt scozzese e poi dell’aceto balsamico di Modena.stand di Slow Food ihanno ricevuto una doggy bag con i prodotti di diversi presidi: culatello Terra di Nebbia, salame di mora romagnola, anguilla marinata di Comacchio, carciofo moretto di Brisighella, composta di pesca dal buco incavato, olio dei presidi secolari di Brisighella, sherry di moretta di Vignola, composta di moretta di Vignola e sale di Cervia della riserva Camillone.