La Fed è ancora indecisa | nessun taglio dei tassi per ora

La Federal Reserve resta più preoccupata per l’inflazione che per l’impatto dei dazi di Trump e potrebbe addirittura ritardare il prossimoa causa degli effetti dell’incertezza e delle tariffe imposte dal leader statunitense sule importazioni. Lo ha spiegato un funzionario della Fed, smentendo i dati dell’inflazione, che segnalavano un rallentamento della crescita dei prezzi.Collins pensa ad unrinviatoLa presidente della Federal Reserve Bank di Boston, Susan Collins, ricordando che la banca centrale avrebbe dovuto abbassaredi interesse entro la fine dell’anno, ha indicato che l’inflazione causata dai dazi potrebbe ritardare ulteriori tagli.“Le rinnovate pressioni sui prezzi potrebbero ritardare un’ulteriore normalizzazione delle politiche, poiché è necessaria la convinzione che i dazi non stiano destabilizzando le aspettative di inflazione”, ha affermato Collins, aggiungendo che mantenere istabili è l’approccio migliore “per il momento”.