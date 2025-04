Sololaroma.it - Verso Lazio-Roma, fascia destra ma non solo: i dubbi di Ranieri

Comincia ad essere decisamente frizzante l’aria che si respira nella Capitale, che tra due giorni ospiterà il derby tra. All’andata furono i giallorossi ad imporsi piuttosto nettamente per 2-0, con il risultato che si decise nelle battute iniziali grazie alle reti in rapida successione di Pellegrini e Saelemaekers. Rispetto a quel 5 gennaio la formazione diè totalmente cambiata grazie all’incredibile serie di partite senza sconfitta, che l’ha riportata in lotta per la Champions League nonostante tutte le difficoltà ed i punti persi ad inizio stagione.Proprio la Stracittadina potrebbe essere lo spartiacque per il percorso della, che dopo il pareggio contro la Juventus deve tornare a conquistare i tre punti per rimanere in scia al quarto posto. I giallorossi si approcciano a questo match quasi totalmente al completo, fatta eccezione per Dybala – la cui annata è terminata dopo l’operazione a cui si è sottoposto – ed Abdulhamid, che non è ancora guarito dalla lesione al flessore della gamba sinistra rimediata in nazionale.