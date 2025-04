Graduatorie ATA 24 mesi 2025 26 domande dal 28 aprile al 19 maggio NOTA

NOTA di indizione dei bandi ATA 24 mesi 2025. Le Graduatorie saranno utili per le supplenze e i ruoli nell'anno scolastico 2025/26. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi entro il 17 aprile.L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 2025/26, domande dal 28 aprile al 19 maggio. NOTA . Leggi su Orizzontescuola.it Il Ministero dell'istruzione e del merito ha emanato ladi indizione dei bandi ATA 24. Lesaranno utili per le supplenze e i ruoli nell'anno scolastico/26. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi entro il 17.L'articoloATA 24/26,dal 28al 19

Graduatorie ATA 24 mesi, bandi 2025 in arrivo: la CIAD diventa requisito di accesso. Domande dal 28 aprile al 16 maggio (da confermare). Graduatorie 24 mesi ATA, domande dal 28 aprile al 16 maggio: richiesta certificazione di alfabetizzazione digitale. Graduatorie ATA 24 mesi 2025: bandi in arrivo ad aprile con novità. Graduatorie ATA 24 mesi 2025/26, domande dal 28 aprile al 19 maggio. NOTA. Pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 1 Fascia (24 mesi). Aggiornamento graduatorie ATA 2025, la CIAD sarà obbligatoria?. Ne parlano su altre fonti

Graduatorie ATA 24 mesi, bandi 2025 in arrivo: la CIAD diventa requisito di accesso. Domande dal 28 aprile al 16 maggio (da confermare) - La circolare di indizione dei bandi ATA 24 mesi 2025 è in arrivo: è quanto emerso dalla riunione svoltasi il 10 aprile tra Ministero ... (orizzontescuola.it)

Graduatorie 24 mesi ATA, domande dal 28 aprile al 16 maggio: richiesta certificazione di alfabetizzazione digitale - È in via di formalizzazione la nota ministeriale che sarà inviata agli Uffici Scolastici Regionali per l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie p ... (tecnicadellascuola.it)

Concorso 24 mesi ATA 2024/2025: entro il 17 aprile la pubblicazione dei bandi regionali - Le funzioni per la presentazione delle istanze online saranno disponibili dal 28 aprile al 16 maggio 2025. La procedura è finalizzata alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili p ... (flcgil.it)