Napolipiu.com - Tuttosport: “Napoli, il caso Osimhen torna d’attualità. Rischio riapertura del processo sportivo”

Leggi su Napolipiu.com

: “, ildel”">Il nome di Victora far discutere, ma stavolta il mercato non c’entra. Come riportato da, la Procura Federale ha ricevuto gli atti dell’inchiesta di Roma sul presunto falso in bilancio che coinvolge ile il presidente De Laurentiis, riaprendo uno scenario che sembrava ormai chiuso dopo l’assoluzione di tre anni fa.La Procura, guidata da Giuseppe Chiné, dovrà ora valutare se esistano elementi nuovi e rilevanti tali da giustificare la revocazione del precedente. Se così fosse, come già accaduto con la Juventus nell’inchiesta Prisma, il club azzurro potrebbe essere nuovamente processato, con rischi concreti che vanno da una semplice ammenda a una possibile penalizzazione in classifica.