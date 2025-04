Ilrestodelcarlino.it - Coach Sandro Dell’Agnello: stagione da favola a Rimini e sfide playoff

A volte avere un punto di vista esterno aiuta. E la lunga intervista pubblicata dal sito Lnp a, che sta vivendo unada, illumina su alcuni temi che trasversalmente riguardano anche la Vuelle. L’equilibrio. Interpellato se avrebbe firmato per essere secondo a tre giornata dalla fine, ildella Rbr risponde: "E’ uno scherzo? Qui la decima-undicesima può vincere il campionato: quando avremo le otto deiinviterò a trovarne una più forte delle altre. O più debole". E’ un concetto espresso anche da Spiro Leka quando ha sottolineato che "quest’anno, con le nuova formula, anche la tredicesima potrebbe essere promossa in A". Ma detto daldella Vuelle il concetto ha perso forza perché sembrava tirare l’acqua al suo mulino, invece se arriva dal secondo in classifica gli si deve credere.