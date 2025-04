Oasport.it - Simona Quadarella: “Non andrò tanto oltre Los Angeles, delusione a Parigi. Sul nuovo allenatore…”

è stata ospite di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La formidabile nuotatrice italiana, archiviata la cocenteper il doppio quarto posto alle Olimpiadi di2024, vuole voltare pagina ed è pronta ad affrontare quello che potrebbe essere l’ultimo ciclo olimpico della carriera con all’orizzonte i Giochi di Los2028.“Sicuramente ci sono alcuni successi che ricordo con più piacere rispetto ad altri. Una medaglia che potrei citare è quella di Tokyo, non solo perché è l’Olimpiade ma perché inizialmente ero un po’ demoralizzata per i 1500 ma poi sono riuscita a prendere il bronzo negli 800. La medaglia di Tokyo rispecchia un po’ il mio percorso“, ha dichiarato la 26enne romana ripercorrendo i risultati più importanti della sua carriera.Sul bilancio complessivo della scorsa stagione, in cui ha centrato una fantastica doppietta 800-1500 ai Mondiali: “Il 2024 è cominciato benissimo con questo Mondiale a Doha.