McTominay non si arrende: «Scudetto? Ci credo pienamente! Non dobbiamo farci prendere dal panico…»

di Redazionenon si: «? Ci! Nondal panico.» Le parole del centrocampista del NapoliIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Scott, centrocampista del Napoli, ha parlato della lottache vede la sua squadra in lotta con l’Inter.CREDI NELLO?– «Certo che cipensare che possiamo vincere ogni partita,continuare a crederci per ottenere la migliore posizione possibile. Abbiamo lavorato duramente per essere dove ci troviamo ora. Eche qualcosa di spettacolare possa ancora succedere. Nondal panico, orarealizzare dove siamo e cosa stiamo facendo, e cercare di trarre il massimo dalla posizione in cui siamo, andare avanti e vedere dove ci porterà il nostro cammino.