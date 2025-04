Ilveggente.it - Pronostico Alaves-Real Madrid: Ancelotti non sbaglia più

Leggi su Ilveggente.it

è una gara della trentunesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni,Quattro punti dietro il Barcellona nella Liga. E l’Atleticoa meno tre. Un 3-0 da cercare di ribaltare all’Arsenal in Champions League. Sì, il momento delè complicato erischia grosso. Dopo la sconfitta a Londra, infatti, sono tornate prepotenti le voci di un addio dell’allenatore alla fine di questa stagione. Senza vittorie, da quella parti, il cambio in panchina è certo.nonpiù (Lapresse) – Ilveggente.itMomento critico, come tanti ne ha vissutiin carriera. Quindi sa come gestire le cose. La squadra, inoltre, è dalla sua parte, quindi sotto questo aspetto la tranquillità c’è. Ma servono i risultati, dopo due sconfitte di fila – c’è anche quella contro il Valencia dello scorso weekend – per preparare il terreno per l’impresa contro l’Arsenal.