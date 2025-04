Polizia di Stato | ecco i 41 agenti premiati le loro storie e le motivazioni

Polizia di Stato, la questura ha consegnato encomi e riconoscimenti al proprio personale al Teatro Sociale di Città Alta. Ecodibergamo.it - Polizia di Stato: ecco i 41 agenti premiati, le loro storie e le motivazioni Leggi su Ecodibergamo.it SICUREZZA. In occasione del 173° anniversario di fondazione delladi, la questura ha consegnato encomi e riconoscimenti al proprio personale al Teatro Sociale di Città Alta.

