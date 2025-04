Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 122 punti

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 122 punti, dai 124 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,8%, dal 3,819 della chiusura di ieri.

