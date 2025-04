Sport.quotidiano.net - Siena e Gavorrano: la Robur imbattuta negli scontri ufficiali

Si sono incontrate sia in serie C che in serie D, con i maremmani che non hanno ancora mai vinto una sfida ufficiale contro la. Primi incroci nel campionato 20214/15, in D con mister Morgia in panchina dopo la ripartenza dai dilettanti in seguito alla fine dell’Ac. All’andata alasotto 2-0 per le reti di Rubechini e Zizzari. Russo e Mileto determinarono il 2-2 finale. Terminò in pareggio anche il match di ritorno al Franchi, con Portanova e compagni che impattarono 3-3 del Rastrello (3 maggio 2015): in gol nel primo tempo lo stesso Portanova e Rascaroli, intervallati dal momentaneo pari di Rubechini. Nella ripresa sorpasso della squadra maremmana su doppietta di Tarantino. Allo scadere il pari, su rigore, di Minincleri. Poi tre match nel 17/18 in C.