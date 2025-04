Infortunati Juve | da Perin a Mbangula passando per Thuram Chi recupera e chi no per il match col Lecce

Infortunati Juve: da Perin a Mbangula, passando per Thuram. Chi recupera e chi no per il match in programma domani sera allo Stadium col Lecce

L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sui calciatori della Juve attualmente più o meno acciaccati dal punto di vista fisico in vista della prossima sfida di campionato contro il Lecce.

Tra questi ci sono Mbangula e Perin, alle prese con fastidi muscolari e che quasi certamente non saranno della partita, e Thuram, che come anticipato da Juventusnews24 ieri ha svolto un lavoro personalizzato e per il quale si potrebbe decidere di non rischiare.

