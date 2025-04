Liverpool ufficiale | Salah rinnova il contratto

ufficiale: Mohamed Salah resta al Liverpool. La notizia è stata confermata dal club inglese, che ha annunciato che l`attaccante egiziano. Leggi su Calciomercato.com Ora è: Mohamedresta al. La notizia è stata confermata dal club inglese, che ha annunciato che l`attaccante egiziano.

Liverpool, ufficiale: Salah rinnova il contratto. Liverpool, svolta Salah: il rinnovo è sempre più vicino. Premier League, Salah avrebbe raggiunto un accordo per il rinnovo col Liverpool. Salah è un caso al Liverpool: “Nessuna offerta di rinnovo dal club, non so se rimarrò”. Liverpool: Salah spinge per il rinnovo e litiga con Carragher. Liverpool: Salah spinge per rinnovo, polemica con l'ex Carragher. Ne parlano su altre fonti

Liverpool, rinnovi a sorpresa: pronto l'accordo con Salah e Van Dijk - Il futuro di Mohamed Salah è sempre sulla sponda rossa del fiume Mersey: l'attaccante egiziano è vicino alla firma del nuovo contratto con il Liverpool. L'accordo tra il club e il fuoriclasse è alle f ... (informazione.it)

Liverpool, pronti i rinnovi a sorpresa: vicino l'accordo con Salah e Van Dijk - Sembrava la fine di un’epoca gloriosa, e invece la sorpresa è arrivata. Come direbbero gli inglesi, “the best is yet to come”: il Liverpool sta per rinnovare il contratto di Mohamed Salah e Virgil Van ... (sport.virgilio.it)

Liverpool, passi in avanti per i rinnovi di Salah e Van Dijk, l’olandese vicinissimo a firmare - Mohamed Salah e Virgil Van Dijk proseguono con il Liverpool? I Reds fanno passi avanti per prolungare con i due leader della squadra Mohamed Salah è vicino a rinnovare il suo contratto con il Liverpoo ... (informazione.it)