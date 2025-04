Ilfattoquotidiano.it - L’Europa sta lasciando sola la piazza turca di fronte all’autoritarismo di Erdogan

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Claudia De MartinoFa quasi sorridere pensare che, quando Recep Tayyip Erdo?an fu eletto per la prima volta tra le fila dell’AKP (Partito per la Giustizia e lo Sviluppo) nel lontano 2002, venne accolto dalla societàcome il difensore della democrazia contro la dittatura militare e dei partiti laici con essa collusi. A distanza di oltre vent’anni, la figura di Erdo?an si identifica talmente con il potere da aver modificato la costituzione trasformando la Turchia in un regime presidenziale nel 2017 e arrivare a contemplare una seconda riforma costituzionale, non ancora varata, per poter essere rieletto Presidente nel 2028, fino a far arrestare il suo principale rivale elettorale, Ekrem ?mamo?lu, pur di bloccare qualsiasi via all’alternanza politica lo scorso 19 marzo.Quando Erdo?an ha fatto arrestare il suo maggiore antagonista politico con fantomatiche accuse come corruzione e terrorismo – anche se il secondo capo d’accusa è stato poi abbandonato dalla magistratura –, il suo maldestro tentativo di eliminare tutti i potenziali avversari per via giudiziaria non è passato inosservato in Turchia, dove è stato accolto da numerose manifestazioni di protesta, che hanno condotto centinaia di migliaia di cittadini in