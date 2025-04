Sport.quotidiano.net - Pamela Malvina Noutcho Sawa difende il titolo Europeo EBU dei pesi leggeri alla Bondi Arena

Il ringdi Ferrara è pronto,lo è ancora di più. La pugile-infermiera scalpita per tornare tra le sedici corde nella prima difesa volontaria delEBU dei. La bolognese affronterà Martina Righi, più volte fronteggiata nella preparazione ai vari match e ora avversaria "vera" per cercare di proseguire la scalata internazionale tenendosi ben stretta tra le mani quella cintura conquistata lo scorso ottobre in una Unipolsurrealmente vuota. Quella sera l’alluvione che ha fatto soffrire Bologna e i territori metropolitani avevano lasciato il pubblico fuori dal palazzetto e così quella di questa sera sarà peranche un’occasione per riabbracciare coloro che l’hanno sempre sostenuta. "Finalmente ci siamo – racconta l’allieva di Alessandro DanéBolognina Boxe – è la prima volta che difendo un