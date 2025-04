Napoli McTominay svela tutto | il messaggio non lascia dubbi

McTominay ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti Dopo il pari rimediato a Bologna, dunque, il Napoli di Antonio Conte è atteso da un'altra molto importante. Lunedì sera, infatti, i partenopei scenderanno sul campo del Maradona per giocare contro l'Empoli.Il Napoli, di fatto, ha l'assoluto obbligo di battere i toscani per cercare di non perdere definitivamente il treno scudetto. Tra i giocatori a cui si affiderà Antonio Conte bisogna sicuramente inserire Scott McTominay. Proprio quest'ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.McTominay: "Manna è venuto a casa mia, è stato decisivo per la mia scelta di venire a Napoli"Il centrocampista scozzese, infatti, è stato protagonista di una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport':"Fino adesso, di fatto, ho amato ogni singolo momento di questa avventura e ho tutta l'intenzione di continuare a fare del mio meglio.

