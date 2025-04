Sport.quotidiano.net - Napoli-Empoli: Conte spera nel recupero di Meret e Buongiorno

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’viene da un lungo periodo senza vittorie, ma anche ilnon sta attraversando il suo miglior momento: solo due vittorie nelle ultime nove gare per la squadra diche insegue comunque la capolista Inter a meno tre. Alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno sono tre i calciatori sotto osservazione. Il primo è il portiere, che ha saltato l’ultima trasferta di Bologna per un virus influenzale, poi c’è il difensore, out per un trauma muscolare, e infine McTominay, che sempre nel match contro i felsinei è stato sostituito per una contusione all’anca. Tuttavia filtra ottimismo per tutti e tre, soprattutto per l’estremo difensore, che si è completamente ristabilito dall’attacco febbrile.sarà invece da valutare più attentamente, anche se non ci dovrebbero essere problemi per la sfida contro l’