Riccardo Cocciante "IO…RICCARDO COCCIANTE" live il 22 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli

– Dopo aver conquistato il pubblico milanese con cinque indimenticabili serate al TAM Teatro Arcimboldi lo scorso marzo,aggiunge due nuovi appuntamentiallo spettacolo “Io.” – prodotto da Vivo Concerti – ancora una volta in palcoscenici unici che coniugano storia, emozione e arte: domenica 10 agosto al Teatro Antico di Taormina, e lunedì 22indel. Le nuove date si aggiungono alle tappe già annunciate di Trieste, Verona, Roma e Lucca. Idi “Io.” rappresentano un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno degli artisti e compositori di maggior successo in Italia e all’estero che, con oltre 40 album pubblicati in tre lingue, ha conquistato il cuore di intere generazioni, regalando al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile.