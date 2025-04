Borsa | Milano apre in rialzo dello 098%

Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,98% a 34.613 punti. In avvio corrono Nexi e Stm (+2%). In luce Intesa e Campari (+1,7%). In calo Snam (-0,6%). Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,98% Leggi su Quotidiano.net Ladiin. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,98% a 34.613 punti. In avvio corrono Nexi e Stm (+2%). In luce Intesa e Campari (+1,7%). In calo Snam (-0,6%).

Wall Street apre in rialzo ma Treasury sotto pressione - Per Wall Street invece avvio positivo, trainata dai titoli tecnologici. L'indice Nasdaq sale dell'1,67%, +0,82% per l'S&P500, +0,12% per il Dow Jones. Apple Nvidia salgono del 4%, Tesla del 5,1%. (msn.com)